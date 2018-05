Once disidentes de las FARC mueren durante una operación militar en Colombia Los fallecidos formaban parte del grupo dirigido por 'Rodrigo Cadete', quien actuaba como mando medio de la ex guerrilla comunista y que no se acogió al proceso de paz firmado en noviembre de 2016

Sin un mando unificado, las disidencias de las FARC operan en varios puntos del país y, según el ejército, cuentan con unos 1.200 combatientes. (Foto referencial: AFP) AFP