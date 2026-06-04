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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras emitir su voto en las elecciones presidenciales celebradas en el 31 de mayo de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras emitir su voto en las elecciones presidenciales celebradas en el 31 de mayo de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia AFP

El gobierno de Colombia retiró este jueves la propuesta de impulsar una asamblea nacional constituyente para incluir reformas sociales y anticorrupción en la Carta Magna, tras la derrota de la izquierda en la primera vuelta presidencial.

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