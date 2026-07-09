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Resumen

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El resultado de los ataques con drones explosivos en el aeropuerto de Tibú, ubicado al noreste de Colombia, el 9 de julio de 2026. (Captura de X @Ejercito_Div2)
El resultado de los ataques con drones explosivos en el aeropuerto de Tibú, ubicado al noreste de Colombia, el 9 de julio de 2026. (Captura de X @Ejercito_Div2)
Por Agencia AFP

Un atentado guerrillero con drones explosivos contra un aeropuerto este jueves dejó tres heridos en una conflictiva región de Colombia, informó el ejército.

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