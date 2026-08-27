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El empresario colombiano Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, asesinado el 11 de febrero a la salida de un gimnasio en La Cabrera, un barrio acomodado de Bogotá, Colombia. (Fundación Gustavo Aponte)
El empresario colombiano Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, asesinado el 11 de febrero a la salida de un gimnasio en La Cabrera, un barrio acomodado de Bogotá, Colombia. (Fundación Gustavo Aponte)
Por Agencia EFE

El empresario colombiano Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, asesinado en febrero pasado junto con su guardaespaldas en una concurrida calle de Bogotá, fue víctima de una equivocación del sicario que lo confundió con otra persona, según las primeras conclusiones de la Fiscalía divulgadas este jueves.

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