Petro acusa a Uribe de desconocer el genocidio del partido de izquierda Unión Patriótica

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este miércoles al exmandatario Álvaro Uribe de desconocer el genocidio del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) a finales del siglo pasado, luego de que el expresidente lo acusara de instigar con sus discursos el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

“Álvaro Uribe está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”, expresó Petro en la red social X al responder al discurso de Uribe que fue leído en el acto de despedida en el Capitolio del senador y precandidato presidencial Uribe Turbay, quien murió el lunes tras sufrir un atentado el pasado 7 de junio.

En ese discurso, el exmandatario (2002-2010) aseguró que él “nunca apeló a la combinación de las formas de lucha, a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica que promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia”.

Al respecto, Petro respondió: “Incluso que hoy hace 26 años asesinaron a (el humorista) Jaime Garzón por instigación de un asesor de su gobierno, y asigna como responsable al gobierno actual, cuando sabe que los indicios apuntan a los mismos que asesinaron a la UP. Ahora gente subjudice (sic) como antaño, marca la línea de la extrema derecha”.

El presidente se refirió así a la condena en primera instancia contra Uribe a doce años de cárcel en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal que le fue impuesta el pasado 1 de agosto.

La UP, que hoy hace parte del partido oficialista Pacto Histórico, nació en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente Belisario Betancur con la guerrilla de las FARC, pero en los años siguientes la formación fue víctima de un genocidio.

Al menos 5.733 miembros de este partido colombiano de izquierdas fueron asesinados o desaparecidos, entre ellos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990), según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).