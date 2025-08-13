El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe; y el mandatario colombiano, Gustavo Petro. (Fotos de Raul ARBOLEDA / Rodrigo ARANGUA / AFP)
Petro acusa a Uribe de desconocer el genocidio del partido de izquierda Unión Patriótica
El presidente de Colombia, , acusó este miércoles al exmandatario de desconocer el genocidio del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) a finales del siglo pasado, luego de que el expresidente lo acusara de instigar con sus discursos el asesinato del senador .

“Álvaro Uribe está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”, expresó Petro en la red social X al responder al discurso de Uribe que fue leído en el acto de del senador y precandidato presidencial Uribe Turbay, quien murió el lunes tras sufrir un atentado el pasado 7 de junio.

MIRA AQUÍ: El expresidente Uribe defiende la hermandad con Perú y propone un dragado en el Amazonas


En ese discurso, el exmandatario (2002-2010) aseguró que él “nunca apeló a la combinación de las formas de lucha, a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica que promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia”.

Al respecto, Petro respondió: “Incluso que hoy hace 26 años asesinaron a (el humorista) Jaime Garzón por instigación de , y asigna como responsable al gobierno actual, cuando sabe que los indicios apuntan a los mismos que asesinaron a la UP. Ahora gente subjudice (sic) como antaño, marca la línea de la extrema derecha”.

El presidente se refirió así a la condena en primera instancia contra Uribe a doce años de cárcel en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal que le fue impuesta el pasado 1 de agosto.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el exmandatario colombiano, Álvaro Uribe. (Fotos de STRINGER / Juan BARRETO / AFP)
La UP, que hoy hace parte del partido oficialista Pacto Histórico, nació en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente Belisario Betancur con la , pero en los años siguientes la formación fue víctima de un genocidio.

Al menos 5.733 miembros de este partido colombiano de izquierdas fueron asesinados o desaparecidos, entre ellos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990), según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

