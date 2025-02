La reunión, que fue transmitida al público de manera inédita a pedido de Petro, tuvo de todo. Durante casi seis horas, el mandatario y su equipo más cercano mostraron al país varios momentos cargados de tensión. El presidente cuestionó los resultados de sus ministros y afirmó que algunos de estos no le hacen caso. Incluso habló de “agendas paralelas” dentro del gabinete. Reprendió al titular de la cartera de Educación, Daniel Rojas, por llegar tarde y luego lo ignoró cuando el mencionado ministro le pidió su atención.

🇨🇴 | El ministro de educación colombiano, José Daniel Rojas Medellín, luego de llegar tarde y empezar a exponer regaña al Presidente Petro por no prestarle atención, a pesar de todo el mandatario siguió sin prestarle atención.

pic.twitter.com/ICqY47lbcc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 5, 2025

Otros momentos insólitos llegaron cuando el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, expresó públicamente su admiración y apoyo al presidente diciéndole que lo amaba; o cuando el mandatario causó revuelo al afirmar que “la cocaína no es más mala que el whiskey”.

Ayer se presentó al consejo de ministros el estudio del número de compromisos hechos con el pueblo y el alto porcentaje de incumplimiento de manera diferencial en los ministerios.



Decidí que se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuesta del gabinete sobre ese… https://t.co/Sok9GOZ933 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 5, 2025

Sin embargo, fue el debate en torno al exembajador Armando Benedetti lo que convirtió al consejo de ministros en una pelea pública. Varios funcionarios, encabezados por la vicepresidenta Francia Márquez, criticaron la decisión de Petro de nombrar recientemente como jefe de Despacho Presidencial a Benedetti, quien está siendo investigado por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del 2022 y quien enfrenta una denuncia por violencia de género.

Márquez también arremetió contra la nueva canciller, Laura Sarabia, considerada la mano derecha de Petro y quien está salpicada en la investigación del mayor escándalo de corrupción en el gobierno por el desvío de fondos públicos. También está envuelta en un caso por supuestas escuchas ilegales contra su niñera.

“No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando”, expresó Márquez, quien fue secundada en su crítica por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y por el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar.

Lo que se mostró en la reunión televisada no solo causó revuelo en las redes sociales, sino que provocó las críticas de varios miembros de la oposición y hasta de políticos afines a Petro, quienes calificaron al gobierno de “improvisado” y al consejo de ministros como una “vergüenza”.

El político Armando Benedetti fue muy cercano a Gustavo Petro en la campaña presidencial. (Foto: Twitter de Armando Benedetti)

“Se demuestra cómo el presidente de Colombia tiene un problema muy serio de gobernabilidad, no tiene el manejo del grupo, no tiene el manejo de su cúpula y tiene que usar técnicas como, por ejemplo, acorralar a sus subalternos para que le acaten una decisión que él toma”, dice a El Comercio Néstor Julián Restrepo Echavarría, doctor en Política, Comunicación y Cultura, y coordinador de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad EAFIT.

Para el experto, la inconformidad de los ministros se enmarca en la decisión de Petro de traer a Benedetti, que es un político tradicional y muy polémico, dentro de su cúpula para que los maneje. “Petro decidió llevarlos a la palestra pública, pero le salió mal la estrategia porque los ministros no se amilanaron, no se acorralaron, no se quedaron callados, simplemente siguieron actuando como si las cámaras no estuvieran ahí. Finalmente se develó la fragilidad de Petro y de su gobierno”, añade.

Desmoronamiento

La caótica reunión ha provocado hasta ahora la renuncia de dos altos funcionarios del gobierno colombiano. El primero en hacer pública su renuncia fue Jorge Rojas, director del departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien había asumido dicho cargo hace una semana. Le siguió los pasos el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa.

El jefe de la cartera del Interior, Juan Fernando Cristo, propuso el miércoles a los demás miembros del gabinete una renuncia protocolaria inmediata para “dejar en libertad al señor Presidente de hacer los cambios que él considere”.

“Tras el episodio de ayer es insostenible el gabinete como está conformado hoy”. Dirigiendose “a las y los ministros” dijo: “renunciemos hoy para dejar en libertad al señor Presidente de hacer los cambios” que considere, señaló en X.

Por su parte, Petro explicó a través de X que decidió que el consejo de ministros se hiciera de manera pública para obtener respuesta del gabinete sobre ese incumplimento” de sus promesas de gobierno. “Se prefirió evadir las respuestas y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo que es una tradición histórica no solo de la izquierda sino de Colombia”, afirmó.

Ante la división evidente dentro de los funcionarios más altos de gobierno, quedan muchas interrogantes sobre si habrá más salidas en el gabinete y de la estrategia que Petro tendrá que asumir rápidamente para enfrentar esta crisis interna.

El presidente colombiano Gustavo Petro. (Foto de Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

El diario colombiano “El Tiempo” señala que las próximas horas serán cruciales para el futuro del gobierno de Petro, a quien aún le queda un año y medio en el poder.

“La sesión del consejo de ministros desnudó ante todo el país las fracturas en el seno del Ejecutivo y también evidenció los grandes rezagos en cumplimiento de la actual administración. También se mostró hasta dónde el Presidente está dispuesto a jugársela por Armando Benedetti. Aunque sabía que no iba a caer bien en sus ministros, decidió traerlo de nuevo a su círculo más cercano, del que salió por sus problemas legales”, afirma el medio.

“Crisis de gobernabilidad”

Para Restrepo la crisis ocasionada esta semana va a agudizar el problema de gobernabilidad que tiene Petro, sobre todo porque la capacidad transaccional de este gobierno ya estaba disminuida.

“¿Quién va a confiar en un presidente que lleva a sus subalternos hasta ese nivel de desgaste, a ese nivel de informalidad?. Muchos se preguntan cómo va a poder hacer sus propuestas políticas y desarrollar los objetivos de sus ministerios. Yo creo que es muy difícil”, dice el experto.

Por ello, es muy probable que el gobierno colombiano se debilite más, lo que hará más difícil que pueda cumplir con sus objetivos de generar cambios estructurales en el país. “Tendremos un gobierno muy débil que va a hablar mucho, pero que realmente en ejecución se va a ver muy poco, porque al fin y al cabo el presidente no es nada sin sus ministros, sin el diseño institucional del Estado”, señala.

Además, añade que Colombia es uno de los países más estables a nivel institucional dentro de América Latina, pero que episodios como el del consejo de ministros revelan una fragilidad. “Puede ser que en Colombia los presidentes toda la vida hayan sido así como los vimos, pero había un status quo, un orden muy fuerte, un poder profundo, que puede venir de los empresarios, las élites, y que Petro está quebrando. El problema es que ahora podemos quedar en un sinsentido, como un ratón en una jaula, rodando, rodando, sin que se produzcan resultados, mientras se agudizan los problemas sociales, políticos y económicos del país”, concluye.