Petro critica que Trump incluya a Bogotá entre los peores lugares del mundo sin conocerla
Petro critica que Trump incluya a Bogotá entre los peores lugares del mundo sin conocerla

Petro critica que Trump incluya a Bogotá entre los peores lugares del mundo sin conocerla

El presidente colombiano, , criticó este martes que su homólogo estadounidense, , haya considerado a Bogotá entre los peores lugares del mundo sin haber estado nunca en la ciudad.

Si no conoce Bogotá, no puede saberlo. El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten que Bogotá es uno de los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la tierra”, escribió Petro en su cuenta de X.

MIRA AQUÍ: Gustavo Petro cuestiona a la prensa colombiana: "Prefieren repetir los editoriales del Perú que defender a Colombia, son apátridas"


Trump dijo el lunes, al anunciar que y el despliegue de al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional bajo la justificación de que la “inseguridad está fuera de control”, que Bogotá está entre los peores lugares del mundo.

Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, dibujó una imagen de una capital estadounidense fuera de control por el crimen, diciendo que los homicidios son mucho más altos que en lugares que son considerados “los peores del mundo”, como Bogotá y la Ciudad de México.

La Alcaldía de Bogotá, ciudad de unos ocho millones de habitantes, no se ha pronunciado .

“La tasa de asesinatos en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México (...) esos lugares que escuchas que son los peores del mundo”, señaló el mandatario, quien aseguró que la capital estadounidense “está bajo ataque de pandillas violentas, criminales, maníacos y vagabundos y esto no puede pasar más”.

El republicano se basó en unos gráficos que recogen la –donde se registraron 27,54 por cada 100.000 habitantes– lidera la clasificación y prácticamente dobla a la que le sigue, Bogotá (15,1 por cada 100.000), y aventaja a otras como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana.

