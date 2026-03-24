Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vista de los restos del avión Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguizamo, Colombia, cerca de la frontera sur con Ecuador, el 24 de marzo de 2026. (Daniel ORTIZ / AFP)
Vista de los restos del avión Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguizamo, Colombia, cerca de la frontera sur con Ecuador, el 24 de marzo de 2026. (Daniel ORTIZ / AFP)
/ DANIEL ORTIZ
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó este martes tres días de duelo nacional por los 69 fallecidos en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido en lunes en la Amazonía, en el que también resultaron heridos otros 57 miembros de las Fuerzas Armadas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.