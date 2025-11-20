El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el 20 de noviembre de 2025 una demanda contra la empresa italiana Leonardo Helicopters por la suspensión del mantenimiento de la aeronave presidencial debido a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP
El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el 20 de noviembre de 2025 una demanda contra la empresa italiana Leonardo Helicopters por la suspensión del mantenimiento de la aeronave presidencial debido a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP
/ RAUL ARBOLEDA
Agencia AFP
Agencia AFP

Petro demanda a empresa italiana por suspender mantenimiento de su helicóptero ante sanciones de EE.UU.
Petro demanda a empresa italiana por suspender mantenimiento de su helicóptero ante sanciones de EE.UU.

El presidente de , Gustavo Petro, anunció el jueves una demanda contra la empresa italiana Leonardo Helicopters por suspender el mantenimiento de la aeronave presidencial debido a las sanciones financieras que le impuso Estados Unidos.

Desde que Washington lo incluyó en la lista OFAC, destinada sobre todo para grandes narcos, terroristas y dictadores, Petro pena para recibir su salario, pagar cuentas, repostar su avión y ahora garantizar el mantenimiento de su helicóptero.

Francisco Sanz
LEE: De organización criminal a amenaza global: las consecuencias de que EE. UU. declare terrorista al Cártel de los Soles
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en la Academia de Policía General Santander en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025. (Raul ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en la Academia de Policía General Santander en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA

En un comunicado fechado el 17 de noviembre, la empresa Leonardo Helicopters informó que debía “suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero” hasta tener la “autorización” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vigila las “transacciones internacionales”.

“La firma Leonardo italiana ofende a Colombia”, escribió en X el presidente izquierdista en medio de una escalada de tensiones con su par estadounidense Donald Trump.

“Le he pedido a los abogados inicien demanda contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad, y le solicito poner en venta el helicóptero que compraron pues prácticamente no lo necesito”, afirmó.

Además pidió a Italia hacer “la respectiva investigación”: “Si confunden el Estado con mi persona entonces tendrían que retirarse todas las firmas italianas que contratan con el Estado”, advirtió.

En una medida inusual, Trump incluyó a Petro, su esposa, hijo mayor y mano derecha en la lista OFAC con fuertes sanciones financieras.

También quitó a Colombia el certificado de país aliado en la lucha antidrogas y llamó a Petro “líder del narcotráfico”, sin aportar pruebas.

Por décadas aliados históricos, Estados Unidos y Colombia atraviesan su peor crisis desde que Trump y Petro asumieron el poder.

