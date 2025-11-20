Petro demanda a empresa italiana por suspender mantenimiento de su helicóptero ante sanciones de EE.UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el jueves una demanda contra la empresa italiana Leonardo Helicopters por suspender el mantenimiento de la aeronave presidencial debido a las sanciones financieras que le impuso Estados Unidos.

Desde que Washington lo incluyó en la lista OFAC, destinada sobre todo para grandes narcos, terroristas y dictadores, Petro pena para recibir su salario, pagar cuentas, repostar su avión y ahora garantizar el mantenimiento de su helicóptero.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en la Academia de Policía General Santander en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025. (Raul ARBOLEDA / AFP) / RAUL ARBOLEDA

En un comunicado fechado el 17 de noviembre, la empresa Leonardo Helicopters informó que debía “suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero” hasta tener la “autorización” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vigila las “transacciones internacionales”.

“La firma Leonardo italiana ofende a Colombia”, escribió en X el presidente izquierdista en medio de una escalada de tensiones con su par estadounidense Donald Trump.

“Le he pedido a los abogados inicien demanda contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad, y le solicito poner en venta el helicóptero que compraron pues prácticamente no lo necesito”, afirmó.

Le solicito al movimiento democrático italiano realizar la respectiva investigación y adelantar el debate en Italia de lo que significa esta actitud. Si confunden el estado con mi persona entonces tendrían que retirarse toda las… https://t.co/321qSliAwq — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 20, 2025

Además pidió a Italia hacer “la respectiva investigación”: “Si confunden el Estado con mi persona entonces tendrían que retirarse todas las firmas italianas que contratan con el Estado”, advirtió.

En una medida inusual, Trump incluyó a Petro, su esposa, hijo mayor y mano derecha en la lista OFAC con fuertes sanciones financieras.

También quitó a Colombia el certificado de país aliado en la lucha antidrogas y llamó a Petro “líder del narcotráfico”, sin aportar pruebas.

Por décadas aliados históricos, Estados Unidos y Colombia atraviesan su peor crisis desde que Trump y Petro asumieron el poder.

