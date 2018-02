El precandidato presidencial colombiano Gustavo Petro denunció el lunes un posible fraude electoral en la consulta del 11 de marzo, en la que disputará con Carlos Caicedo la aspiración a la jefatura del Estado por una coalición de izquierdas, lo que, según dijo, le puede dejar fuera de los comicios.

En un encuentro con prensa internacional, Petro, que figura como favorito en varias encuestas, detalló que en esa consulta que le enfrentará a Caicedo no se digitalizarán las actas como es preceptivo en la ley colombiana, lo que "permite un fraude masivo" por no haber "control en las consultas de ese día".



Esa situación considera que abre la puerta "para un fraude masivo, ni siquiera marginal en Colombia, violando explícitamente la ley electoral".



Petro, aspirante por el movimiento político Colombia Humana, recordó que la ley electoral ordena que se digitalicen los resultados de la consulta, pero aseguró que en este caso no está previsto que se haga por motivos que no explicó.



"Es decir, la ley ordena la digitalización y lo que dice es que no se contará con digitalización en la consulta que esperamos determine por voto popular si soy candidato o no", detalló Petro, que fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015.



El aspirante presidencial aseguró que él hace "parte de una corriente que nunca ha estado en el poder en Colombia", la de izquierda, que ha visto cómo "cuando hay candidatos fuertes los han asesinado".



Por ello, consideró que existe interés en que no llegue al poder, lo que cree que se observa en este caso ante la consulta del 11 de marzo, que se celebrará en simultánea con las elecciones para Senado y Cámara de Representantes.



En su opinión, su campaña afronta "un camino construido violando la ley que lleva a un fraude masivo sin poder de control ni vigilancia" por parte de la prensa, de movimientos políticos o veedores internacionales.



Todo ello, porque al no digitalizar las actas no habrá forma de controlar las más de 103.000 mesas electorales, algunas en lugares muy remotos del país.



Ese mismo día habrá otra consulta entre el aspirante del partido uribista Centro Democrático, Iván Duque, y los conservadores Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez.



Según explicó, en esa consulta tampoco se digitalizarán las actas.



Petro anunció que su campaña ha puesto una acción de tutela (recurso de amparo) para que se cumpla la ley y elevó su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante lo que mostró su esperanza de que tomen una pronta decisión "porque quedan pocos días" para la consulta.



Finalmente, comentó que por ahora no ha hablado con Caicedo, el otro candidato en la consulta, acerca del caso.