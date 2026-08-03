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Resumen

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Bogotá, el 3 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Bogotá, el 3 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia AFP

El mandatario saliente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el lunes que tiene pruebas de un fraude en las elecciones presidenciales que perdió su candidato y dijo que la llegada al poder del derechista Abelardo de la Espriella puede desencadenar una “guerra civil”.

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