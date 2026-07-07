00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, llega al patio de San Dámaso para reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano, el 2 de julio de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, llega al patio de San Dámaso para reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano, el 2 de julio de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entró este martes en el último mes de su mandato enfrentado a su sucesor, Abelardo de la Espriella, que ganó las elecciones el 21 de junio al izquierdista Iván Cepeda, un triunfo que el mandatario saliente no reconoce y que dice, sin presentar pruebas, fue logrado con “fraude”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.