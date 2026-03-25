Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una excavadora trabaja en el lugar del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguizamo, Colombia, cerca de la frontera sur con Ecuador, el 24 de marzo de 2026. (Daniel ORTIZ / AFP)
Una excavadora trabaja en el lugar del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguizamo, Colombia, cerca de la frontera sur con Ecuador, el 24 de marzo de 2026. (Daniel ORTIZ / AFP)
/ DANIEL ORTIZ
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió este miércoles, sin prueba alguna, en que la antigüedad del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se accidentó el lunes en Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo, y dejó 69 muertos y 57 heridos, pudo haber sido la causa del siniestro, hipótesis que es motivo de controversia en el país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.