El presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó este lunes al pueblo a movilizarse y salir a las calles para apoyar las “reformas del cambio” que impulsa su Gobierno y que no han contado con los apoyos suficientes en el Congreso.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, Petro salió al balcón de la Casa de Nariño, sede presidencial, para dirigirse a miles de personas que se congregaron en la Plaza de Armas para mostrar su apoyo al Gobierno y sus políticas.

Entre aplausos y vítores, el mandatario defendió las reformas “fundamentales” presentadas por sus ministros al Congreso: la agraria, la de salud, la laboral y la de pensiones.

“No podemos retroceder, dejar perder el impulso de los millones de colombianos que fueron a las urnas a cambiar a Colombia. No podemos dejar solas las grandes reformas del cambio”, manifestó Petro, quien criticó duramente a sus opositores, principalmente en el Congreso, donde no cuenta con mayorías.

El mandatario agregó: “Hemos tratado de cumplir esa directriz del pueblo que se expresó en las urnas, que supo que era el momento de dejar la barricada para ir por millones a las urnas porque era allí desde donde se podía cambiar la historia de Colombia”.

Partidarios de Gustavo Petro se reúnen frente a la Casa de Nariño mientras el presidente colombiano da un discurso durante una manifestación del Primero de Mayo (Día del Trabajador), en Bogotá el 1 de mayo de 2023. (Foto de Juan Barreto / AFP) / JUAN BARRETO

Enseguida arremetió contra quienes no le han dejado avanzar en sus reformas y reprochó que “unas élites que se han acostumbrado al pensamiento del esclavista, no ven en el otorgamiento de derechos la libertad, al contrario (...) creen que cuantos más derechos se le entreguen al pueblo, menos libertad”.

Por eso, insistió en que “el pueblo no puede dormirse, no basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y esa lucha se da con un pueblo movilizado”, y “al frente de este pueblo tiene que estar la juventud, el trabajador y la clase obrera”.

“Creían que Petro acorralado bajaría (de) la idea de la gran transformación, del cambio social (...) y que no molestaría más (...) pero ese no es nuestro destino, nuestro destino es lograr triunfar en las reformas”, añadió entre gritos de “Sí se pudo”.

Reformas del cambio

Petro mencionó todas las reformas emprendidas por su Gobierno, comenzando por la agraria, sobre la cual defendió que “la tierra tiene una función social que es producir alimentos”, y por esto “tiene que haber un pueblo campesino que sepa organizarse y salir a las carreteras, a la plaza pública” para defender el acceso a la tierra.

“Ese movimiento campesino que ocultaron a partir de la sangre y el terror debe reaparecer para que sea un actor fundamental de las transformaciones de Colombia”, ya que “la tierra es para el que la trabaja”, en palabras del jefe de Estado.

En cuanto a la de salud, que la semana pasada supuso un punto de quiebre en el gabinete ministerial y desencadenó el reemplazo de siete ministros, el presidente defendió que busca que “los dineros públicos no sean manejados por grandes grupos de poder”.

También criticó a la prensa por cuestionar la reforma de la salud. “Son mentirosas las frases de los medios de comunicación que repiten una y otra vez diciéndole al pueblo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Qué gran mentira, qué manera de engañar”, expresó.

“Si no se aprueba la reforma a la salud y a las pensiones, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) se acaban y los fondos privados de pensiones también”, porque son producto de un “sistema fallido”, y mantenerlo “solo trae catástrofe”.

Igualmente criticó a los que dicen que “si se mejora la jornada laboral, si se colocan mayores criterios de dignificación del trabajo en Colombia entonces se volverá tan costoso que el empresario no tomará más trabajo”.

“Mentiras, un empresario no puede tener ganancias si no hay trabajadores; las ganancias solo nacen si hay trabajo”, añadió.

Según el mandatario, “el pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo, tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa; y una sociedad más justa es más pacífica, más democrática, es más productiva y por tanto arroja más ganancias”.

La reforma laboral propone “ni más ni menos reducir la jornada de trabajo”, una lucha que “dio origen a este día”, indicó en referencia a la conmemoración del Día del Trabajo.

Petro concluyó que “lo que se necesita es que el pueblo esté movilizado”, pidiendo a sus seguidores que salgan a las calles a defender sus políticas.