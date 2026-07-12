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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no autorizó que la investidura de su sucesor, Abelardo de la Espriella, sea en una guarnición militar. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no autorizó que la investidura de su sucesor, Abelardo de la Espriella, sea en una guarnición militar. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo que no autoriza que la investidura de su sucesor, Abelardo de la Espriella, sea en una guarnición militar, como es el deseo del mandatario electo.

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