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Resumen

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Ciudad de Panamá, el 22 de junio de 2026. (Aris Mariota / EFE)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Ciudad de Panamá, el 22 de junio de 2026. (Aris Mariota / EFE)
/ Aris Mariota
Por Agencia EFE

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este lunes una “ofensiva total” contra el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC que está bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

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