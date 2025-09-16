El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) celebrada en Bogotá el 22 de agosto de 2025. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP
Agencia AFP
Petro pide a Ecuador que entregue a encarcelado exvicepresidente Jorge Glas tras darle nacionalidad colombiana
El presidente colombiano pidió el martes a Ecuador que entregue a Colombia al , detenido el año pasado tras una incursión policial en la embajada de México en Quito.

Petro argumentó su pedido en el hecho de que el exvicepresidente ecuatoriano ha obtenido la “nacionalidad colombiana”, según indicó el martes en la red social X. “Espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano”, agregó el mandatario izquierdista.

Glas, vicepresidente durante el segundo mandato del socialista Rafael Correa (2013-2017) y luego al inicio del gobierno de su sucesor, Lenín Moreno, fue e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

En otra publicación previa, en la red social X, el mandatario colombiano informó que “El ciudadano Jorge Glass (sic) obtiene su nacionalidad colombiana, espero del Gobierno de Ecuador su entrega al Gobierno colombiano”.

El exvicepresidente de Ecuador (2013-2017) Jorge Glas asiste a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito, el 30 de junio de 2025. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA

La publicación fue acompañada de una fotografía del acta de juramento que deja constancia de la diligencia realizada en Quito.

