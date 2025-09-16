Petro pide a Ecuador que entregue a encarcelado exvicepresidente Jorge Glas tras darle nacionalidad colombiana

Escucha la noticia
Petro pide a Ecuador que entregue a encarcelado exvicepresidente Jorge Glas tras darle nacionalidad colombianaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente colombiano Gustavo Petro pidió el martes a Ecuador que entregue a Colombia al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, detenido el año pasado tras una incursión policial en la embajada de México en Quito.
Petro argumentó su pedido en el hecho de que el exvicepresidente ecuatoriano ha obtenido la “nacionalidad colombiana”, según indicó el martes en la red social X. “Espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano”, agregó el mandatario izquierdista.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Petro califica de asesinato el ataque de EE.UU. a lancha con tres presuntos narcos venezolanos
Glas, vicepresidente durante el segundo mandato del socialista Rafael Correa (2013-2017) y luego al inicio del gobierno de su sucesor, Lenín Moreno, fue condenado en Ecuador a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
En otra publicación previa, en la red social X, el mandatario colombiano informó que “El ciudadano Jorge Glass (sic) obtiene su nacionalidad colombiana, espero del Gobierno de Ecuador su entrega al Gobierno colombiano”.
La publicación fue acompañada de una fotografía del acta de juramento que deja constancia de la diligencia realizada en Quito.
TE PUEDE INTERESAR
- Detenido exvicepresidente Jorge Glas enfrenta nuevo juicio por corrupción en Ecuador
- Nueva condena de 13 años de prisión contra exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas
- Petro dice que Fuerzas Militares colombianas dejarán de depender del armamento de EE.UU.
- Estados Unidos elimina a Colombia de lista de países que combaten al narcotráfico
Contenido sugerido
Contenido GEC