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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso en Bogotá, el 20 de julio de 2026. (ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso en Bogotá, el 20 de julio de 2026. (ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP)
/ ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
Por Agencia EFE

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este lunes a convocar una “huelga general e indefinida” si el Gobierno de su sucesor, Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto, deroga la reforma laboral de su Administración o revierte la reforma agraria, entre otras.

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