“Esa batalla campal entre el presidente y el fiscal se volvió un lugar común”

Néstor Julián Restrepo

Doctor en Política, Comunicación y Cultura, y catedrático de la Universidad EAFIT

Paradójicamente, este caso se está volviendo un campo de batalla entre el fiscal y el presidente de la República, donde ambos se están mostrando los dientes como perros bravos, tratando de buscar la caída del otro. El presidente presiona el fiscal para que indague en casos como el de Odebrecht, que en Colombia no ha tenido grandes hallazgos. Y, por su parte, el fiscal se ha encargado de develar una cantidad de formas de financiación de la campaña de Petro. Entonces, esa batalla campal entre uno y otro se volvió un lugar común.

Ahora bien, entrando al caso del hijo del presidente, en una primera instancia el fiscal estaba ganando la partida cuando logró capturar al hijo. De hecho, el gran error fue capturar al hijo del presidente, no porque no haya cometido un delito, sino por la forma en la que lo hizo, obligando al hijo del gobernante a que hablara sobre su papá. Y el presidente tiene un fuero diferente, un teflón que impide que un fiscal pueda indagar sobre él.

Por eso el fiscal ahora recurre a otras instancias para que investiguen a Gustavo Petro porque el objetivo no era el hijo, el objetivo era el presidente. Lo que está buscando ahora el fiscal es que haya la suficiente cantidad de hallazgos para que el presidente sea juzgado por el único que lo puede hacer, que es el Congreso de la República. La Cámara de Representantes, o sea la Cámara baja, puede hacerle un juicio al presidente.

El fiscal es el órgano acusador, simplemente puede llegar hasta la acusación. La Procuraduría y la Contraloría, que son los otros órganos de control, no tienen la capacidad en estos momentos de hacer algo contra el presidente. En Colombia la figura del jefe de Estado es muy poderosa, entonces lo único que puede hacer el fiscal es hallar indicios para que el Congreso lo juzgue. Pero hasta ahora el Congreso no se ha movido realmente. Hasta el momento se trata más de rounds políticos y mediáticos.

En Colombia se nos volvió muy común la financiación de campañas por parte de personas que tengan que ver con el narcotráfico. Es así desde Pablo Escobar y eso sigue estando presente. Esa es una de las cosas de las que se critica al fiscal, le reclaman por qué no investigó lo mismo con el presidente Iván Duque, entonces este se ha vuelto un caso que responde más a una lógica mediática, donde opositores y seguidores del presidente se atacan. Ahora, todo esto también ocurre porque al fiscal le quedan tres meses de mandato, en febrero del 2024 habrá un nuevo fiscal y la terna la pondrá el presidente y lógicamente va a cambiar la situación. Más allá de eso, la figura presidencial no está en riesgo. La institucionalidad más fuerte de América Latina es la figura del presidente de la República en Colombia. El presidente no ha caído y claro que el fiscal quisiera eso, pero yo creo que no le va a dar el tiempo.