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Una excavadora trabaja en el lugar del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguizamo, Colombia, cerca de la frontera sur con Ecuador, el 24 de marzo de 2026. (Daniel ORTIZ / AFP)
Una excavadora trabaja en el lugar del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguizamo, Colombia, cerca de la frontera sur con Ecuador, el 24 de marzo de 2026. (Daniel ORTIZ / AFP)
/ DANIEL ORTIZ
Por Agencia EFE

Las autoridades forenses de Colombia identificaron a los 69 fallecidos en el accidente del avión militar Hércules C-130 ocurrido el pasado 23 de marzo al despegar de Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo, informó este lunes el Instituto Nacional de Medicina Legal.

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