Identifican restos de icónico cura guerrillero colombiano muerto hace 60 años

Los restos de Camilo Torres, un sacerdote católico emblemático de la guerrilla colombiana del ELN y uno de los pioneros de la convergencia entre el catolicismo y la lucha rebelde, fueron formalmente identificados por la entidad de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto interno.

Torres se enroló en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1965, pero murió pocos meses después, en febrero de 1966, en uno de los primeros combates de esa guerrilla contra el ejército colombiano.

Con su muerte se convirtió en uno de los emblemas del grupo armado de inspiración guevarista y de la Teología de la Liberación, una corriente latinoamericana del catolicismo que aboga por la defensa de los pobres.

Fotografía que muestra una imagen del padre Camilo Torres durante una rueda de prensa este lunes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Su cuerpo fue identificado tras dos años de exámenes, dijo el lunes la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), creada a partir del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC.

“Para nosotros es un motivo de esperanza”, “muestra que la búsqueda puede tener resultados inclusive (...) después de 60 años”, dijo en un video Luz Janeth Forero, directora de la UBPD.

