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Resumen

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Los ministros de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar (2d), y de Colombia, Omar Bula Escobar (3i), inauguran este miércoles la embajada del país americano en Jerusalén, 46 años después de sacarla de la ciudad, como parte del giro que se está produciendo en Latinoamérica con los triunfos de candidatos conservadores en varios países. Foto: EFE/ Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel
Los ministros de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar (2d), y de Colombia, Omar Bula Escobar (3i), inauguran este miércoles la embajada del país americano en Jerusalén, 46 años después de sacarla de la ciudad, como parte del giro que se está produciendo en Latinoamérica con los triunfos de candidatos conservadores en varios países. Foto: EFE/ Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel
Por Agencia AFP

Colombia inauguró este miércoles su embajada en Jerusalén, y se une al restringido club de países, entre ellos Estados Unidos, que tienen su representación en esta ciudad cuyo estatuto como capital de Israel no es reconocido por el conjunto de la comunidad internacional.

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