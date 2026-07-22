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Resumen

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El excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda, habla en una rueda de prensa, en Bogotá, Colombia, el 17 de julio de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
El excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda, habla en una rueda de prensa, en Bogotá, Colombia, el 17 de julio de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
Por Agencia EFE

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda anunció este miércoles que encabezará un acto político en Barranquilla, en el Caribe colombiano, el próximo 7 de agosto, en paralelo a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, cuya legitimidad reiteró que no reconoce.

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