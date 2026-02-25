Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato presidencial colombiano por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, hace gestos durante un mitin en Medellín, Colombia, el 12 de febrero de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
El candidato presidencial colombiano por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, hace gestos durante un mitin en Medellín, Colombia, el 12 de febrero de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia EFE

El senador colombiano de izquierdas Iván Cepeda amplió su ventaja en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y prácticamente duplica a su rival más inmediato, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, según una encuesta divulgada este miércoles.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: