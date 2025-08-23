Fotografía tomada de la cuenta oficial en la red social X del presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde se ve uno de los presuntos responsables del atentado en Cali, alias 'Sebastián', y pertenece a las estructuras del Estado Mayor Central (EMC). Foto: EFE/ @petrogustavo
Fotografía tomada de la cuenta oficial en la red social X del presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde se ve uno de los presuntos responsables del atentado en Cali, alias 'Sebastián', y pertenece a las estructuras del Estado Mayor Central (EMC). Foto: EFE/ @petrogustavo
/ @petrogustavo
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Colombia: Juez legaliza la detención de dos sospechosos del atentado en Cali
Resumen de la noticia por IA
Colombia: Juez legaliza la detención de dos sospechosos del atentado en Cali

Colombia: Juez legaliza la detención de dos sospechosos del atentado en Cali

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un juez legalizó la captura de dos sospechosos de activar los explosivos en el atentado del jueves contra una base aérea en la , que dejó seis civiles muertos y más de 70 heridos, mientras un fue arrestado por este ataque, informaron este sábado fuentes oficiales.

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, detenidos en flagrancia gracias a que la comunidad impidió su fuga tras esta explosión atribuida a las disidencias de las extintas FARC.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Según el ente acusador, los dos hombres presentados ante la Justicia trasladaron dos camiones cargados con artefactos explosivos hasta las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y “habrían activado las plataformas de artefactos improvisados, generando el estallido de uno”.

PUEDES VER: Alcalde ordena “militarización” de Cali tras ataque que mató a seis personas en Colombia

“Dicho procedimiento fue legalizado y avalado por el juez que dirige las audiencias. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los imputará cargos por su participación en el ataque terrorista”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

El viernes en la noche, el anunció la captura de un tercer sospechoso, Diomar Mancilla, señalado de integrar la columna Jaime Martínez del , la facción más poderosa de las disidencias.

“Capturado Diomar Mancilla de la columna ‘Jaime Martínez’, participó en el atentado a la población civil en Cali”, escribió el mandatario en X.

Integrantes de la Policía Nacional trasladan un cilindro tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Integrantes de la Policía Nacional trasladan un cilindro tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr
/ Ernesto Guzmán Jr

El causó seis muertos, todos civiles, y 79 heridos, de los cuales 37 ya fueron dados de alta.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, había informado ayer de siete fallecidos, por la muerte de uno de los heridos, pero el Puesto de Mando Unificado (PMU), que coordina la atención de la emergencia, confirmó que la cifra oficial de muertos se mantiene en seis.

Este atentado se produjo apenas horas después de que un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fuera derribado, presuntamente con un dron, en una zona rural de Amalfi (Antioquia).

En ese ataque murieron 13 uniformados y se atribuyó al.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC