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Resumen

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla en la Reunión de Alcaldes 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (EFE/ Pablo R. Seco).
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla en la Reunión de Alcaldes 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (EFE/ Pablo R. Seco).
/ Pablo R.Seco
Por Agencia EFE

Un juzgado de Bogotá ordenó este jueves al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y al Ejército del país no bombardear objetivos de grupos armados si existe información sobre la presencia de menores de edad en ellos.

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