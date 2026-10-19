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Resumen

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Manifestantes permanecen frente al Museo Nacional durante una protesta contra una orden gubernamental de retirar obras que aluden a los derechos LGBTQ y al proceso de paz del país, en Bogotá, el 17 de octubre de 2026. (Sebastian BARROS / AFP)
Manifestantes permanecen frente al Museo Nacional durante una protesta contra una orden gubernamental de retirar obras que aluden a los derechos LGBTQ y al proceso de paz del país, en Bogotá, el 17 de octubre de 2026. (Sebastian BARROS / AFP)
/ SEBASTIAN BARROS
Por Agencia AFP

Un juez de Colombia ordenó el lunes al gobierno que conserve las obras que retiró de uno de los museos más importantes del país, tras una orden del presidente Abelardo de la Espriella que desató protestas en Bogotá.

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