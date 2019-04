Colombia: Justicia ordena capturar a ex jefe de las FARC por incumplir acuerdo de paz La Justicia Especial para la Paz de Colombia ordenó a la Policía e Interpol capturar al ex jefe de las FARC Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa", por no contribuir "al éxito de la reincorporación" de los ex guerrilleros

Hernán Darío Velásquez "El Paisa" en sus dos facetas: a la derecha como jefe de la guerrilla de las FARC y a la izquierda tras la firma del acuerdo de paz. La justicia colombiana ha ordenado su captura. (El Tiempo / GDA)