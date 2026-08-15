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Resumen

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Fotografía cedida por la Cancillería de Colombia que muestra a un grupo de trabajadores descargando ayuda humanitaria llegada desde Chile este sábado, al aeropuerto Matecaña de Pereira (Colombia). EFE/ Cancillería de Colombia.
Fotografía cedida por la Cancillería de Colombia que muestra a un grupo de trabajadores descargando ayuda humanitaria llegada desde Chile este sábado, al aeropuerto Matecaña de Pereira (Colombia). EFE/ Cancillería de Colombia.
Por Agencia EFE

Toneladas de ayuda humanitaria comenzaron a llegar este sábado a algunas de las zonas más alejadas que fueron afectadas por el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda de desaparecidos y el país empieza a afrontar una reconstrucción que se anuncia larga y compleja.

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