Los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) del frente de guerra nororiental Manuel Vázquez Castaño hacen guardia en la región del Catatumbo, Colombia, el 8 de marzo de 2025. (AFP)
Los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) del frente de guerra nororiental Manuel Vázquez Castaño hacen guardia en la región del Catatumbo, Colombia, el 8 de marzo de 2025. (AFP)
/ STRINGER
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
La guerrilla del ELN anuncia cese el fuego unilateral en las fiestas navideñas en Colombia
Resumen de la noticia por IA
La guerrilla del ELN anuncia cese el fuego unilateral en las fiestas navideñas en Colombia

La guerrilla del ELN anuncia cese el fuego unilateral en las fiestas navideñas en Colombia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La guerrilla del (ELN) anunció este domingo un cese al fuego unilateral en toda durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.

El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un cese unilateral el fuego (sic) para esta temporada de festividades navideñas y fin de año”, señaló esa guerrilla en un comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Estados Unidos mata a tres presuntos narcotraficantes en el mar y los vincula con el ELN de Colombia

Se trata de una acción ya tradicional en esa guerrilla en estas fechas y que iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.

En el mismo comunicado, el ELN acusó a Estados Unidos de “desplegar sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones” del continente, y volvió a señalar al país norteamericano como responsable de una supuesta escalada militar en la región.

La guerrilla ha justificado en ese contexto el paro armado de 72 horas que convocó la semana pasada, el cual derivó en cerca de un centenar de acciones de intimidación en al menos una decena de departamentos, lo que incluyó ataques con explosivos, hostigamientos a estaciones policiales, quema de vehículos y restricciones a la movilidad.

Durante esa protesta armada hubo víctimas mortales, entre ellas un conductor de ambulancia en Norte de Santander (noreste), mientras que las autoridades mantuvieron operaciones ofensivas contra el ELN en varias regiones del país.

El atentado más grave fue perpetrado el pasado jueves contra una base del Ejército en la localidad de Aguachica, en el departamento del Cesar (noreste), donde siete soldados murieron y 31 más quedaron heridos luego de que su campamento fuera atacado con explosivos lanzados desde drones.

El ELN atribuye estas acciones a una ofensiva estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, intensificada desde agosto pasado, que según cifras oficiales de Washington ha dejado más de treinta embarcaciones hundidas y al menos un centenar de personas muertas en aguas internacionales cercanas a Colombia.

VIDEO RECOMENDADO

Con un recorrido por el centro de la ciudad de Cali y un acto solemne en la Catedral Metropolitana, la Policía y las autoridades locales despidieron este viernes 19 de diciembre a los dos agentes asesinados en un atentado con explosivos el pasado martes en la capital del Valle del Cauca, la principal urbe del suroeste de Colombia. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC