En la historia de la cultura popular colombiana se han esparcido mitos y leyendas urbanas que al día de hoy no se han logrado desmentir. Entre tantos relatos, uno de los más recordados y polémicos tiene como protagonista al que fue uno de los restaurantes más prestigiosos de Bogotá a finales de la década de los 80.

Se trata de del icónico comercio de comida italiana L’Angolo de Gigi, del chef italiano Gigi Ferruzo, el cual pasaría a la historia de la gastronomía capitalina no sólo por el particular sazón de las comidas servidas en aquella época, sino porque se decía que los platos eran preparados con carne humana.

Estaba ubicado en la vía a la Calera, por lo que se convirtió en el primer restaurante de alta cocina del municipio. Su prestigio generó que las personalidades más reconocidas del país llegasen hasta este punto para deleitarse con lo que para ellos eran las mejores ‘reses’ para el consumo.

¿Y entonces de dónde nace el mito?

La creencia empezó a surgir en medio de una de las épocas más violentas en la historia reciente del país, pues la nación se sumergía en un baño de sangre producto de la guerra contra el narcotráfico, las guerrillas y el nacimiento del paramilitarismo.

Así las cosas, Ferruzo, al cosechar el éxito de su restaurante, empezó a codearse con algunos de los políticos más ilustres y polémicos de un territorio en constante conflicto. Para muchos, sus relaciones cambiaron su personalidad y hasta la forma de vestir, llegando a ser comparado con una especie de mafioso.

Según la revista ‘Shock’, que realizó un videoclip documental al respecto, los supuestos cuerpos, que eran usados para la cocina, eran sacados de las bajas que dejaba la guerra.

El testimonio de un supuesto exagente del F2, antigua policía secreta, expresa que probablemente tuvo contacto con Ferruzo el día de la toma del Palacio de Justicia. Según dijo a ‘Shock’, le dieron órdenes de dejarlo entrar para seleccionar los “cadáveres más rellenos”.

No dejaba tocar la carne

Los rumores empezaron a crecer. No era común que un restaurante de tan alta alcurnia tuviera esta clase de señalamientos. Relatos de algunos de sus compañeros de cocina son claros al especificar que la carne no era manipulada por absolutamente nadie más que no fuese Ferruzo.

Es más, cuando llegaba la comanda para surtir los refrigeradores, el chef era el único capacitado para firmar el recibido que venía presuntamente desde Italia. No obstante, este argumento no tuvo el sustento suficiente y las acusaciones se desbordaron, provocando que de a poco la fama del comercio fuera de capa caída.

Muy poco se sabe de Ferruzo, pues se tiene registro de que fue carnicero desde muy corta edad y que abandonó su natal Italia para radicarse en Colombia. Tras los rumores en su contra, cerró L’Angolo de Gigi y se dice que nunca más se le volvió a ver.

Hasta la fecha el mito no ha podido ser confirmado o desmentido, por lo que ya se van a cumplir cerca de 40 años desde que la creencia se esparció por toda la capital.