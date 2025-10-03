La polémica Hacienda Nápoles: la finca de Pablo Escobar convertida en parque turístico y que servirá ahora para resarcir a víctimas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció esta semana que entregará un lote de la Hacienda Nápoles, finca personal del extinto narcotraficante Pablo Escobar, a mujeres víctimas del conflicto armado en dicho país. El enorme terreno se convirtió en una muestra ostentosa del dinero que llegó a amasar el líder del Cartel de Medellín en las décadas de los años 80 y 90.

Símbolo de poder

El terreno está ubicado en el municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), a unos 150 kilómetros de Medellín y se extiende por cerca de 4.000 hectáreas, y fue adquirido por el capo de la droga en 1978, obligando en muchos casos a pequeños propietarios a vender sus parcelas. La Hacienda Nápoles se convirtió desde entonces en una muestra del poder y la opulencia que rodeaban a Escobar.

El centro neurálgico de la finca era una mansión de tipo colonial a la que el cabecilla narco fue sumando toda clase de elementos pintorescos: pistas de aterrizaje para uso personal y envíos de droga, 27 lagos artificiales y un parque acuático, un zoológico y mucho más. Se cree que en el momento de apogeo de Hacienda Nápoles pudieron haber trabajado en ella hasta 700 personas.

La persecución a Escobar por parte de las autoridades lo obligó a dejar de lado la villa, que inició un progresivo período de deterioro y abandono tras la muerte del capo a fines de 1993.

Producto de la falta de cuidado, algunos de los animales del zoológico privado de Escobar se reprodujeron sin control, como fue el caso de los hipopótamos que hoy habitan la zona y son una especie invasora que sigue generando problemas.

Los hipopótamos flotan en la laguna del Parque Hacienda Nápoles, que fuera propiedad privada del capo de la droga Pablo Escobar, quien hace décadas importó tres hipopótamos hembras y un macho en Puerto Triunfo, Colombia. (Foto: AP /Fernando Vergara)

Pese a que la familia del difunto jefe del Cartel de Medellín intentó reclamar el inmueble, este pasó a ser propiedad del Estado colombiano por extinción de dominio, tras lo cual se encomendó su administración a la Municipalidad de Puerto Triunfo.

Dicha comuna utilizó el enorme terreno para el desarrollo de proyectos agropecuarios y también turísticos, encontrando estos últimos un llamativo éxito. Actualmente el terreno es arrendado a inversores privados para el funcionamiento de un conjunto de parques temáticos que iniciaron sus operaciones en diciembre del 2007 e incluyen expediciones, un centro hotelero, museos y otros servicios.

Una de las atracciones del parque temático que funciona actualmente en Hacienda Nápoles. (Foto: El Tiempo / GDA) / El Tiempo de Colombia, GDA

Donación y polémica

Gustavo Petro oficializó recientemente la entrega de un lote de 120 de las 4.000 hectáreas de Hacienda Nápoles indicando que esta “se empezaba a recuperar para las víctimas” de la violencia en Colombia. Dicha medida venía siendo mencionada desde mayo por el mandatario, quien la enmarca dentro de un proyecto de reforma agraria para otorgar tierras a diversos grupos de agricultores.

“Esa hacienda tiene tantos muertos que debe ser devuelta al pueblo. Es símbolo de lo que estamos haciendo. Lo que se trata en el Magdalena Medio es de devolverle la tierra a sus genuinos poseedores, que es el campesinado”, había dicho el presidente colombiano por aquel entonces.

El anuncio no fue recibido con agrado por buena parte de los pobladores y comerciantes locales, quienes salieron a marchar a inicios de junio acusando al gobierno de emprender una “expropiación disfrazada”, a la vez que señalaban que se estaba poniendo en riesgo el sector turístico.

Hacienda Nápoles

El reciente anuncio de cesión de tierras encontró una respuesta similar por parte de los empresarios que gestionan Hacienda Nápoles Parques Temáticos, quienes afirman que el turismo es un agente económico clave en la región que no debería ponerse en riesgo.

El contrato entre el municipio de Puerto Triunfo y la administración privada del parque tiene vigencia hasta el 2087 y el temor de los críticos de los anuncios de Petro es que se incurra en una demanda de incumplimiento de contrato.

Sin embargo, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia, Felipe Harman, sostiene que los parques temáticos ocupan apenas 300 hectáreas de las 4.000 que tiene Hacienda Nápoles y que se está buscando esclarecer el potencial uso indebido de grandes parcelas de terreno.

“Lo que se quiere es legalizar la indebida ocupación de más de 3.000 hectáreas que se han convertido en el negocio de turno de distintas administraciones municipales”, indicó el funcionario en un video compartido en las redes sociales.

El gobierno Petro inició la recuperación de la Hacienda Nápoles. Acá el director de la Agencia Nacional de Tierras explica muy bien qué es lo que ha pasado durante décadas con esas hectáreas y la razón por la que poderosos de la región se movieron para evitar esta intervención.… pic.twitter.com/SYVmR8twwB — Alejo Vergel (@YoAlejoV) October 1, 2025

Harman añadió que a un grupo de víctimas de la violencia en Colombia se les entregaron tierras en comodato, pero que estas personas fueron desalojadas en el 2017 por las autoridades municipales de ese momento sin reconocer dichos compromisos. De momento, el director de la ANT ha indicado que se ha solicitado a la Sociedad de Activos Especiales de su país que abra una investigación para esclarecer cuál ha sido el uso que se han dado a los viejos terrenos de Pablo Escobar.