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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales, en Cúcuta, Colombia, el 8 de julio de 2026. (Mario Caicedo / EFE)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales, en Cúcuta, Colombia, el 8 de julio de 2026. (Mario Caicedo / EFE)
/ Mario Caicedo
Por Agencia EFE

La intención del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de asumir el cargo en una guarnición militar el próximo 7 de agosto es motivo de discusión este jueves en el país por los inconvenientes logísticos e incluso de seguridad que eso supone.

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