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Un agricultor inspecciona los daños tras el lanzamiento de una bomba por parte del ejército ecuatoriano en la región de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, Ecuador, en la frontera con Colombia, el 18 de marzo de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
Un agricultor inspecciona los daños tras el lanzamiento de una bomba por parte del ejército ecuatoriano en la región de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, Ecuador, en la frontera con Colombia, el 18 de marzo de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia AFP

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que la bomba ecuatoriana encontrada en la parte colombiana de la frontera fue un “hecho accidental”, tras el hallazgo que agravó la tensión diplomática bilateral la semana pasada.

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