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Un soldado del Ejército monta guardia en una carretera mientras las fuerzas de seguridad patrullan en Tibú, provincia de Norte de Santander, Colombia, el 21 de enero de 2025. (Schneyder Mendoza / AFP)
Un soldado del Ejército monta guardia en una carretera mientras las fuerzas de seguridad patrullan en Tibú, provincia de Norte de Santander, Colombia, el 21 de enero de 2025. (Schneyder Mendoza / AFP)
/ SCHNEYDER MENDOZA
Por Agencia EFE

El Ejército de Colombia localizó al numeroso grupo de militares que permanecía incomunicado desde el pasado viernes en una zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare (centro-sur), con quienes se perdió el contacto debido a presuntas fallas ocasionadas por malas condiciones meteorológicas, informó este lunes el Ejército.

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