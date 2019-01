Colombia: Marchan para exigir la renuncia de fiscal por Caso Odebrecht | FOTOS

"¡Fuera, fuera, fuera!". Ese fue el grito que predominó frente al búnker de la Fiscalía General, en Bogotá, donde miles de ciudadanos se reunieron para pedir la renuncia del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, en medio del escándalo por el Caso Odebrecht.

Con linternas, pancartas, e incluso máscaras con la cara del fiscal, ciudadanos se reunieron asegurando que Martínez, supuestamente, no garantiza transparencia en las investigaciones por el Caso Odebrecht.

Daniel Sánchez, uno de los manifestantes, dijo que acudió al plantón porque "la corrupción ha venido permeando todos los entes del Gobierno, pero esto ya es el límite", al tiempo que mencionó cómo el fiscal tuvo que apartarse de investigaciones por el Caso Odebrecht por estar impedido.

La manifestación fue convocada por redes sociales por colectivos ciudadanos y activistas como María Fernanda Carrascal y Lorena Beltrán, y acompañada por senadores como Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, así como los periodistas Daniel Samper Ospina y el caricaturista Vladdo, quien precisamente dijo que Martínez no debería seguir en la la fiscalía "bien sea por inoperante o por alcahueta".

En Bogotá se registraron momentos de tensión después de que algunos manifestantes bajaran la bandera de la fiscalía, que está ubicada frente a la sede, y la quemaron, lo que generó un altercado con el personal de seguridad de las instalaciones.

En general el plantón se desarrolló de forma pacífica. De hecho, a la protesta asistieron familias con niños menores de edad, así como jóvenes y adultos mayores.

Al mismo tiempo y al estilo de las protestas en Francia, algunos manifestantes llegaron a la protesta vistiendo chalecos amarillos.

Ruth Quevedo, madre de familia, militante de Colombia Humana explicó que con 'Chalecos amarillos Colombia' buscan reivindicar un símbolo y que la ciudadanía salga a la calle y así como sucede en Francia se manifiesten en contra de un modelo que "lleva más de 30 años implementándose y no ha mejorado las condiciones de la gente".

"Protestamos porque el fiscal general es el representante de la sociedad para investigar y no nos representa e investigaciones tan importantes como la de Odebrecht y la masacre de líderes sociales no avanzan. Segundo porque no puede ser que una persona que tenga tantos conflictos de intereses pueda permitir que avancen esas investigaciones y debería renunciar si fuera una persona seria y decente", dijo Quevedo.

#FueraFiscal Cali exige la renuncia del fiscal NHMartíez @FiscaliaCol

Fuera, fuera, fuera Fiscal, es el grito que por primera vez en la historia gritan los caleños.

La protesta también tuvo música. Por la tarde, llegaron al plantón varios jóvenes con parlantes grandes en los que por momentos reproducían canciones de música protesta.

Además, con proyectores de video lograron por un momento proyectar el logo de Odebrecht en las paredes exteriores del búnker.

Las protestas también se desarrollaron en otras ciudades del país, como Cali, Tunja y Medellín, donde se concentraron cientos de manifestantes frente a sedes del poder judicial.

