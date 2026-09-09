icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un menor de edad entró en un colegio de Medellín, Colombia, con un arma de menor letalidad, hizo varios disparos intimidatorios. Foto: Captura de video/@ColombiaOscura/X
Un menor de edad entró en un colegio de Medellín, Colombia, con un arma de menor letalidad, hizo varios disparos intimidatorios. Foto: Captura de video/@ColombiaOscura/X
Por Agencia EFE

Un menor de edad entró en un colegio de Medellín (noroeste de Colombia) con “un arma de menor letalidad”, hizo varios disparos intimidatorios y “posteriormente se autolesionó”, explicó en X el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.