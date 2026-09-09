Un menor de edad entró en un colegio de Medellín (noroeste de Colombia) con “un arma de menor letalidad”, hizo varios disparos intimidatorios y “posteriormente se autolesionó”, explicó en X el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

“Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó”, escribió.

Por el momento no se ha reportado ningún otro herido en el incidente. Tampoco se ha informado sobre las posibles motivaciones u objetivos del joven.

Según medios locales, el menor accedió a la institución educativa Gabriel García Márquez, en el barrio Villa Lilliam, ubicado en la comuna 8 Villa Hermosa, sobre las 9.00 hora local (14.00 GMT), saltando un muro trasero.

Por el momento no se ha aclarado qué tipo de arma portaba el menor de edad, aunque el comandante de la estación de policía de Villa Hermosa, John Gómez, habló de un “arma de compresión”.

El policía explicó que dos jóvenes fueron detenidos después de estos hechos saliendo del colegio y tras ser identificados a través de las cámaras de seguridad del centro educativo.

Un menor de edad entró en un colegio de Medellín, Colombia, con un arma de menor letalidad, hizo varios disparos intimidatorios. Foto: Captura de video/@ColombiaOscura/X

Según distintas versiones, el menor fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón. Se desconoce por el momento su estado de salud.

El incidente causó una importante consternación en la zona y la escuela se vio rodeada por equipos de policía, miembros de servicios de emergencias y padres de los alumnos del Gabriel García Márquez, preocupados por sus hijos.

“En este momento estamos en el colegio con las autoridades, verificando exactamente qué fue lo que pasó”, agregó el alcalde.

El suceso se produce en el mismo día en que entra en vigor la decisión del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de levantar la suspensión general de los permisos para portar armas, instaurada en 2015.

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