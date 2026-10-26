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El exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta (noreste de Colombia) Miguel Armando Castellanos Serrano, asesinado el 26 de octubre de 2026. (Foto de la Alcaldía de Cúcuta)
El exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta (noreste de Colombia) Miguel Armando Castellanos Serrano, asesinado el 26 de octubre de 2026. (Foto de la Alcaldía de Cúcuta)
Por Agencia EFE

El exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta (noreste de Colombia) Miguel Armando Castellanos Serrano fue asesinado este lunes en un ataque a tiros.

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