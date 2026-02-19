Miles de colombianos defienden en las calles el salario mínimo “vital” impulsado por Gustavo Petro

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una persona sostiene un cartel durante una manifestación, en la Plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, el 19 de febrero de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

Miles de personas se concentraron este jueves en la Plaza de Bolívar de Bogotá para defender el “salario vital” que propone el Gobierno y rechazar la suspensión que hizo el máximo tribunal administrativo de Colombia al decreto que aumentó el salario mínimo en un 23,7 % para este año.

