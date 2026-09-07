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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante una visita a las obras del Metro, en Bogotá, Colombia, el 2 de septiembre de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante una visita a las obras del Metro, en Bogotá, Colombia, el 2 de septiembre de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El Ministerio de Defensa de Colombia entregó este lunes un balance de las operaciones realizadas por las Fuerzas Militares durante el primer mes de gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella, que dejan unas 14.914 personas capturadas y al menos 23 jefes de grupos armados abatidos o detenidos.

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