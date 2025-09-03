Fotografía de archivo de guerrilleros de las disidencias de las FARC (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
Fotografía de archivo de guerrilleros de las disidencias de las FARC (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Mueren tres disidentes de las FARC en una operación militar en el este de Colombia
Resumen de la noticia por IA
Mueren tres disidentes de las FARC en una operación militar en el este de Colombia

Mueren tres disidentes de las FARC en una operación militar en el este de Colombia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al menos tres disidentes de las murieron este miércoles durante una ejecutada en una zona rural del municipio de Puerto Rondón, en el departamento de Arauca, en el este de Colombia, informaron las autoridades.

El Ejército señaló en un comunicado que los criminales fallecidos hacen parte del Frente 28 del , la mayor disidencia de las antiguas FARC.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Petro califica como “asesinato” el ataque militar de EE.UU. contra embarcación en el Caribe

“Durante la operación militar se incautaron armas largas, explosivos, equipos de comunicación y abundante material logístico, con los cuales este grupo criminal, bajo órdenes de alias Antonio Medina, pretendía adelantar acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en esa región”, agregó la información.

En Arauca, un departamento petrolero ubicado en la frontera con Venezuela, operan, además del Frente 28, otros grupos como la guerrilla del y la , otra disidencia de las FARC.

Fotografía de archivo de un arma de un guerrillero de las disidencias de las FARC (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
Fotografía de archivo de un arma de un guerrillero de las disidencias de las FARC (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán

En Saravena, municipio que también hace parte de Arauca, este miércoles murieron dos policías y otros dos resultaron heridos en .

Arauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia. Su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela lo ha convertido en escenario de disputas entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y otras organizaciones ilegales que se disputan el control de rutas del narcotráfico y economías ilícitas, entre otros delitos.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC