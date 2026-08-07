Los opositores del presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, realizan este viernes un plantón en una zona de la ciudad colombiana de Cali situada a unos seis kilómetros de la Arena USC, donde será investido hoy el nuevo mandatario, contra quien anuncian movilizaciones en las calles.

El punto de encuentro es Puerto Resistencia, un lugar donde organizaciones sociales erigieron un monumento en 2021 durante el estallido social y que se convirtió en el centro de las protestas de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste).

Hasta allí empezaron a llegar desde temprano cientos de personas que participarán en la manifestación, convocada por organizaciones sociales y el partido izquierdista Pacto Histórico, del que hace parte el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro.

Los manifestantes -que sólo pudieron llegar hasta allí caminando, en bicicleta o en transporte público porque la Alcaldía declaró el ‘día sin carro’ por la investidura- llevaron banderas de Colombia e incluso algunos ondeaban prendas alusivas a la desmovilizada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), de la que hizo parte el presidente Petro.

“Hoy el pueblo en Cali, a pesar de todo el ambiente de miedo que han querido provocar y todas las restricciones para poder circular, están llegando en bicicleta, a pie, para manifestar que este pueblo no le copea (no sigue las ideas) a un Gobierno ilegítimo de Abelardo de la Espriella”, expresó a EFE el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico.

En el lugar de la manifestación también fueron instaladas banderas de Cuba, Irán o Palestina con las que los asistentes buscan reivindicar su apoyo a esos países, con los que el Gobierno de De la Espriella se prevé que no tenga relaciones.

A lo largo del día se espera que a la zona lleguen miembros de las comunidades indígenas del vecino departamento del Cauca, que apuntan a participar en una manifestación que, según sus organizadores, debe ser pacífica.

“¿Cuál es la insistencia de Abelardo de venir a posesionarse a unos metros de Puerto Resistencia? Puerto Resistencia existe mucho antes que la posesión de Abelardo. Abelardo no viene con un mensaje ni de reconciliación ni de diálogo, viene con un mensaje de amenaza”, añadió el representante Mondragón.

Personas participan en una manifestación opositora de rechazo a la investidura del presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, este viernes en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega / Carlos Ortega

“Presidente ilegítimo”

Petro insistió en que este viernes se llevará a cabo “la posesión de un presidente ilegítimo, porque el que ganó fue Iván Cepeda”, quien ha convocado su propia concentración en Barranquilla, ciudad que el nuevo Gobierno de De la Espriella establecerá como capital alterna.

El mandatario señaló además que hay un problema político mayúsculo porque el fraude electoral supuestamente fue fraguado con “dinero extranjero”, como lo ha denunciado varias veces, sin aportar pruebas.

Para José Gabriel Adarme, un ciudadano que participa en el plantón en Cali, se está llevando a cabo la investidura de un “Gobierno ilegítimo”.

“No tenemos democracia, la democracia se acabó. Donde no hay justicia, no hay democracia, es un Gobierno ilegítimo, hubo fraude y hay pruebas”, expresó Adarme a EFE, quien envió un mensaje de que hay que mantener “la lucha” para garantizar los derechos sociales que, dijo, adquirieron los ciudadanos durante el Gobierno de Petro.

La ceremonia de investidura, a la cual asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos, marca también una ruptura con las formas y la tradición porque se celebrará en la Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali, en vez del Salón Elíptico del Capitolio, sede del Legislativo, o en la adyacente Plaza de Bolívar de Bogotá.

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