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La senadora de Colombia Carolina Corcho habla durante una manifestación opositora de rechazo a la investidura del presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, este viernes en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/Carlos Ortega exministra de cultura Patricia Ariza
La senadora de Colombia Carolina Corcho habla durante una manifestación opositora de rechazo a la investidura del presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, este viernes en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/Carlos Ortega exministra de cultura Patricia Ariza
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

Los opositores del presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, realizan este viernes un plantón en una zona de la ciudad colombiana de Cali situada a unos seis kilómetros de la Arena USC, donde será investido hoy el nuevo mandatario, contra quien anuncian movilizaciones en las calles.

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