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Fotografía que muestra el cartel de los más buscados por el magnicidio del senador Miguel Turbay este martes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Fotografía que muestra el cartel de los más buscados por el magnicidio del senador Miguel Turbay este martes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

Las autoridades colombianas ordenaron este lunes la captura de siete jefes de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC que lidera alias Iván Márquez, por su implicación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado a mediados del año pasado en Bogotá.

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