En su primera rueda de prensa después del hallazgo de sus hijos en la selva amazónica de Colombia, tras el accidente aéreo en el que perdió a su esposa, Manuel Miller Ranoque contó cómo fue el reencuentro con sus cuatro hijos y reveló que las disidencias de las FARC lo amenazaron.

Ranoque manifestó que no pudo hablar mucho con ellos debido al estado de salud de estos. “No es tan fácil preguntarles, porque los niños con 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacarle información”, dijo.

Visiblemente emocionado, añadió que espera “que los niños se recuperen bien y ellos mismos darán sus declaraciones”.

Así fue la llegada a Bogotá de los cuatro niños que sobrevivieron en la selva. (Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO).

El padre de los menores, quienes fueron hallados el pasado viernes y trasladados el mismo día al Hospital Militar, en Bogotá, reveló que ha recibido amenazas de parte de las disidencias de las FARC.

“Para ellos yo soy un objetivo”, señaló Ranoque, quien dice que las intimidaciones provienes del frente Carolina Ramírez.

La mamá estuvo cuatro días viva

Ranoque reveló una conversación que tuvo con su hija mayor, Lesly. de 13 años, según la cual, Magdalena Mucutuy, su esposa y madre de sus hijos, estuvo viva cuatro días después de que el avión se estrelló contra la selva.

La mujer le dijo a Lesley que se fuera con sus tres hermanos y que se salvaran, que ellos tenían a su papá, que ellos sabían el amor que él les tiene.