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Resumen

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Un integrante de la brigada mexicana de socorristas Los Topos participa en una jornada de búsqueda y rescate entre unos escombros causados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el país y que deja más de dos centenares de personas muertas, este miércoles en Cali (Colombia). (Foto: EFE/ Ernesto Guzmán)
Un integrante de la brigada mexicana de socorristas Los Topos participa en una jornada de búsqueda y rescate entre unos escombros causados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el país y que deja más de dos centenares de personas muertas, este miércoles en Cali (Colombia). (Foto: EFE/ Ernesto Guzmán)
Por Agencia EFE

Las primeras 72 horas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia se cumplieron este jueves, con equipos de rescate trabajando sin parar sobre edificaciones colapsadas, mientras la posibilidad de encontrar sobrevivientes se hace cada vez más estrecha.

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