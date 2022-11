Si usted es de los que camina o cruza las calles sin quitar los ojos sobre su celular, debe tener mayor precaución. Por responder mensajes, llamadas, ojear redes sociales o aplicaciones de trabajo de las que le es difícil desconectarse, podría poner en riesgo su vida.

De eso puede ser prueba una mujer en Pereira que vivió un susto por estar ‘pegada’ a su teléfono mientras daba paseo por un centro comercial.

Según los videos de las cámaras de seguridad, la ciudadana salió de uno de los locales y alcanzó a dar más de diez pasos hasta que se tropezó. No se había fijado que delante de ella había una pileta que se podría asimilar con una piscina, acompañada de vegetación como parte del decorado del lugar.

Parece que estaba muy concentrada en el dispositivo que no levantó por varios segundos sus ojos para saber hacia dónde iba. Como por inercia, se desplazaba. Sin embargo, con el tropiezo logró ‘ubicarse’ en la zona y darse cuenta de que ahora el agua llegaba hasta sus rodillas.

Por fortuna, supo cómo sostenerse para no caer totalmente en el agua y, sobre todo, para cuidar sus objetos personales, entre ellos el celular. Así mismo, recibió la ayuda de inmediato de dos personas y el guarda de seguridad que se acercaron. No tuvo ningún tipo de heridas; solo quedó empapada de pies a rodillas por el impase.

Las imágenes fueron difundidas en redes y medios locales para hacer énfasis en los peligros que conlleva estar concentrado en aparatos tecnológicos. Ese mensaje de precaución fue replicado por varios internautas: “No me causa risa, pero sí se ve mucha gente por ahí, distraída con el celular y no miran ni por dónde andan. Ojalá aprenda la lección”, “El peor virus de la historia en la humanidad”, “Dejen descansar un momento el celular, causante de muchos accidentes, no aprenden adictos”.

Sin embargo, otras personas cuestionaron la señalización en el centro comercial: “La seguridad del lugar para los visitantes debe primar más que la arquitectura y lo bonito que se pueda ver. Independientemente que vaya viendo su celular no justifica que este sin baranda de protección”, “Lo que veo mal es la ubicación de esa fuente de agua, no soy ingeniera, pero se ve a simple vista que hay que colocar un obstáculo que impida estos incidentes”.

#Insólito | En un centro comercial de #Pereira - Risaralda, quedó registrada la caída de una mujer que por andar pendiente de su #celular no se percató de la presencia de una fuente y acabó llena de agua. pic.twitter.com/nUf8DEsf34 — Oro Noticias (@oronoticias_tv) November 14, 2022

Ojo: el celular le avisa para mirar al frente

Teniendo en cuenta que muchas personas alrededor del mundo caminan mirando su celular, Google tiene una opción para que la distracción no sea la causante de accidentes. Está disponible en los dispositivos con sistema operativo Android y para activarla deberá seguir estos pasos:

Diríjase a los ‘Ajustes’ o ‘Configuración’. Busque el apartado de ‘Bienestar digital’. Entre una de sus funciones aparecerá ‘Mira al frente’ o ‘Atención’. Lea las características que le brindan: “Si usa el teléfono mientras camina, recibirá un recordatorio para que se concentre en su entorno. Use esta función con cuidado. Atención no reemplaza el hecho de estar atento”. Active el GPS para ser más precisos. Indique también si hará actividad física o, sencillamente, caminará.

Android tiene la opción 'Mira al frente'. / Captura de pantalla

Una vez esté habilitada la función, el celular detectará si usted se está desplazando por algún espacio y le enviará de forma constante notificaciones a la pantalla para que levante los ojos y no se olvide del exterior.

Eso sí, tenga presente que esto no reemplaza la responsabilidad que usted tiene. Siempre deberá desconectarse y estar al tanto de lo que ocurre a su alrededor.

Por: “El Tiempo”, de Colombia / GDA