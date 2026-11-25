La policía de Colombia informó este miércoles que 76 personas estuvieron retenidas por hombres armados durante la toma de un supermercado en Cartagena que se prolongó por casi un día, una cifra muy superior a la informada inicialmente.

Las fuerzas de seguridad irrumpieron en el establecimiento en la madrugada del miércoles, liberaron ilesas a todas las víctimas y abatieron a uno de los tres atacantes en la turística ciudad del norte del país, según dijo a la AFP una fuente de la policía.

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El número es mayor a la treintena de retenidos inicialmente reportados por el presidente Abelardo de la Espriella.

A lo largo del día, la policía anunció con cuentasgotas una decena de liberaciones, la mayoría de mujeres en edad avanzada.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella estrecha la mano de los rehenes rescatados por las fuerzas de seguridad en un supermercado de Cartagena, Colombia, el 25 de noviembre de 2026. (Presidencia de Colombia / AFP). / HANDOUT

Según la versión del mandatario derechista, en la mañana del martes un grupo de delincuentes huyó al almacén Éxito tras un intento fallido de robo a un vehículo blindado con objetos de valor.

“Se sentía bastante miedo en ese momento porque (los secuestradores) estaban bastante embriagados (...) El acento era del interior, antioqueño”, dijo este miércoles Dayro Rafael Velázquez, trabajador del supermercado, a Caracol Radio.

Desde su llegada al poder en agosto, el presidente recurre con frecuencia a una retórica de mano dura ya una puesta en escena de tipo militar, mientras Colombia vive la peor ola de violencia en una década.

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora (C), posa con soldados que participaron en el rescate de los rehenes que estaban en el supermercado Éxito en Cartagena, en la madrugada del 25 de noviembre de 2026. (MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA / AFP). / HANDOUT

Escondido por una caravana de autos y motocicletas de policía, De la Espriella llegó al operativo de Cartagena vestido de uniforme militar, portando un arma y un transmisor de radio.

“Este es el primer y último mensaje que les vamos a mandar (...) entreguen a los rehenes, salgan con las manos en alto”, dijo el presidente a los asaltantes según un video que compartió en X sobre la reconstitución del secuestro, en el que muestra a los capturados.

La toma coincidió con el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas.

La conmemoración estuvo ensombrecida por una inusitada ola de violencia con atentados en distintos puntos del país.

Prolongado cautiverio

Tras el operativo de rescate, imágenes difundidas en medios locales mostraron a varios hombres en pantaloneta y camiseta saliendo esposados ​​y custodiados por policías del supermercado.

Según fuentes de la fiscalía, este es un procedimiento habitual antes de definir quiénes son los secuestradores que suelen camuflarse entre los rehenes.

Al comienzo de la toma se observaron encapuchados con armas largas apuntando a rehenes amarrados y usados ​​como escudos frente a las ventanas del supermercado.

“Mi hijo está allá (...) No salió del trabajo y no responde al teléfono, creo que se lo quitaron”, había dicho a la AFP Jacob Pérez, padre de uno de los trabajadores del supermercado Éxito.

Tras el regreso de su hijo a casa este miércoles, Pérez dijo que está “maltratado”.

Decenas de personas se congregaron detrás de los cordones policiales, en calles y aceras cercanas.

La toma de rehenes fue en Cartagena, una ciudad portuaria del Caribe famosa por su casco antiguo amurallado de época colonial, complejos turísticos de playa y cruceros.

En distintos momentos de la noche, periodistas de la AFP vieron a agentes desenfundar sus pistolas y francotiradores tomando posición en los tejados cercanos. Un helicóptero policial sobrevoló la zona de manera continua.

Jornada violenta

De la Espriella descartó que detrás del hecho estaba involucrado “un grupo terrorista”.

Medios locales informaron que los hombres armados exigían casi dos millones de dólares, dos vehículos blindados y un salvoconducto hasta la ciudad de Barranquilla. La AFP no pudo verificar de forma independiente esos reportes.

Tras el vacío de poder que dejó el desarme de las FARC, otros rebeldes y mafias encienden una nueva violencia con numerosos atentados, secuestros y asesinatos. El Estado tardó en llegar a las zonas donde antes operaba la guerrilla, según expertos.

De la Espriella también informó sobre un ataque “terrorista” que dejó temporalmente sin electricidad parte del suroeste del país.

“Estos actos criminales constituyen la respuesta de grupos terroristas a la ofensiva contundente que el Gobierno Nacional viene adelantando para restablecer el orden y la seguridad”, indicó en un comunicado el mandatario, un duro crítico del acuerdo de paz.

En la noche del lunes, en la ciudad de Villavicencio, un coche bomba dejó 25 heridos y tumbas destrozos en la sede del gobierno regional y sus alrededores.

“Estamos vivos de milagro”, dijo a la AFP Johan Pérez, propietario de un almacén de sombreros que quedó destruido.