Una menor de edad, de 17 años, se suicidó tras haber sido llevada a rastras y presuntamente manoseada por policías que disolvían una protesta en Colombia. Según recoge AFP, el hecho fue denunciado por una red independiente de derechos humanos, el incidente desató nuevas manifestaciones contra la fuerza pública. El padre de la joven manifestó que espera que “haya justicia en este caso”.

El miércoles en la noche, la menor fue conducida hacia una sede de la Fiscalía por agentes que se enfrentaban con manifestantes en la ciudad de Popayán, en el suroeste del país. En un video que se hizo viral, se ve a la joven gritando mientras la inmovilizan de pies y manos y la llevan hacia el sitio.

Según la Comisión de Garantías y Derechos Humanos, que acompaña las protestas que desde hace dos semanas acorralan al gobierno, la menor manifestó que “la habían golpeado” y tenía “laceraciones en las manos”. En el video se escucha a la mujer gritando “soltame que me estás desnudando, imbécil”.

El jueves, la muchacha se suicidó “mientras estaba sola en su casa”. Antes de quitarse la vida dijo a su abuela “que le dolía el estómago y que la habían manoseado”, agregó la organización.

En el comunicado, la red de derechos humanos también cita una publicación escrita presuntamente por la menor en la que denunció que fue arrestada por unas horas por grabar el choque entre policías y manifestantes. “Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma”, indica.

Decenas de personas se manifestaron este viernes frente a la comandancia de la policía en Popayán en rechazo a la supuesta agresión.

El relato de la joven en redes sociales.

La policía, que negó los abusos durante la detención, anunció la suspensión de cuatro uniformados implicados en el caso, para “que asuman de manera directa su defensa”, señaló el general Ricardo Alarcón según declaraciones recogidas por AFP.

Habla el papá de la menor

El padre de la menor brindó algunas declaraciones sobre lo sucedido al diario El Tiempo. Actualmente el progenitor está cumpliendo su periodo de vacaciones de retiro voluntario de la Policía Nacional, señaló que “todo es materia de investigación” y que espera que “haya justicia en este caso”.

El hombre, quien ha prestado más de 22 años de servicio a esta institución, manifestó que debe ser prudente ya que no vivía con su hija y por ello no conoce los detalles de lo acontecido. ”Yo trabajo en el Valle y ella vivía aquí en Popayán, por eso no tengo una versión y no quiero decir cosas que no son”, señaló.

Cuando el medio colombiano le preguntó respecto al lenguaje inapropiado y los supuestos tocamientos contra su menor hija, por parte de 4 integrantes del Esmad, Salazar reiteró que “todo es materia de investigación”.

El uniformado indicó también que ya se ha comunicado con uno de sus superiores. “Hay pruebas, por así decirlo; esperemos a lo que arrojen las investigaciones”, dijo. “Puede ser un compañero, pero si la embarró, que responda; en eso tiene uno que ser claro”, añadió el papá de la menor.

En 16 días de protestas han muerto 42 personas, 41 civiles y un uniformado, según la Defensoría del Pueblo. El Ministerio de Defensa, que tiene a su cargo la policía, cuenta más de 1.500 lesionados entre manifestantes y agentes.

Colombia pasa por una severa crisis social por cuenta del deterioro que trajo la pandemia y la represión de las protestas contra el gobierno, que intenta desactivar el descontento mediante diálogos y negociaciones con los frentes de protesta que reclaman un Estado más solidario y una sociedad menos desigual.

Con información de AFP.

