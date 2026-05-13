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Resumen

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Alejandro Osorio, propietario del restaurante colombiano Arepa Lady en Nueva York, en una imagen de archivo de 2018. (Timothy Fadek for The Washington Post via Getty Images).
Alejandro Osorio, propietario del restaurante colombiano Arepa Lady en Nueva York, en una imagen de archivo de 2018. (Timothy Fadek for The Washington Post via Getty Images).
Por BBC News Mundo

Manuel Villa decidió dejar Colombia en diciembre de 2022. Tenía empleo y vivía en un apartamento pequeño pero confortable en el norte de Bogotá. Sin embargo, mientras celebraba las fiestas de Navidad tras casi dos años de encierro debido a la pandemia de covid-19, se dio cuenta que quería algo más.

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