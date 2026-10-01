El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este jueves a la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, revertir el aumento de 46 pesos (0,01 dólares) el galón (3,78 litros) al precio de la gasolina para octubre, mientras el Gobierno busca “soluciones permanentes” al alza del precio internacional del petróleo.

“Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina”, expresó el mandatario en la red social X.

El mandatario de derechas ordenó a todas las entidades del Gobierno “buscar una salida articulada” a este problema y “explicar, de manera transparente y pedagógica, las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos”.

“Nuestro primer deber es con el ciudadano. Cuando sea necesario tomar medidas difíciles, debemos explicarlas de manera clara, transparente y pública al país. Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones”, añadió De la Espriella.

El Ministerio de Minas y Energía establece un precio base (no obligatorio) para la gasolina cada mes teniendo en cuenta distintos factores internos y externos.

Los analistas globales han elevado drásticamente sus predicciones sobre el precio del petróleo para 2026.

Una encuesta publicada el miércoles sitúa al brent en un promedio de 89,05 dólares por barril este año, frente a los 85,08 dólares de hace apenas un mes, especialmente ante la interrupción vigente del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda de Colombia habían anunciado un alza de 46 pesos el galón de gasolina como respuesta a “la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de precios de la gasolina”.

“Este biocombustible se produce a partir de caña de azúcar, actividad de especial importancia para el Valle del Cauca (suroeste), una de las regiones más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Con esta decisión, el Gobierno Nacional busca acompañar al sector y generar alivios que contribuyan a su recuperación”, argumentó el Ministerio.

Incremento de la gasolina

Durante su mandato, el anterior presidente colombiano, Gustavo Petro (2022-2026), eliminó gradualmente los subsidios universales a la gasolina para ajustarla a precios internacionales y acabar con el subsiguiente esfuerzo presupuestario.

Por esa razón el costo de la gasolina pasó de 9.180 pesos colombianos (unos 2,76 dólares de hoy) en agosto de 2022, cuando comenzó el mandato de Petro, a 16.331 pesos (4,92 dólares) en el mismo mes de 2026, cuando culminó el periodo presidencial, un incremento de 2,16 dólares.

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