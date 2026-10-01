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Resumen

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa tras una reunión del consejo de seguridad en Santa Marta, Colombia, el 25 de septiembre de 2026. (Marco PERDOMO / AFP)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa tras una reunión del consejo de seguridad en Santa Marta, Colombia, el 25 de septiembre de 2026. (Marco PERDOMO / AFP)
/ MARCO PERDOMO
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este jueves a la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, revertir el aumento de 46 pesos (0,01 dólares) el galón (3,78 litros) al precio de la gasolina para octubre, mientras el Gobierno busca “soluciones permanentes” al alza del precio internacional del petróleo.

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